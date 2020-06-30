  • BIST 116.417
  • Altın 390,233
  • Dolar 6,8499
  • Euro 7,6769
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
»

Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

Kentte cadde ve sokakları takımlarının bayraklarıyla süsleyen Hatayspor taraftarları, en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren takımlarının Süper Lig'e yükselip 53 yıllık özlemi bitireceğine inanıyor.
Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır

TFF 1. Lig'de en yakın rakibinin 4 puan önünde liderliğini sürdüren Hatayspor, kentte şampiyonluk ve Süper Lig coşkusu oluşturdu.

Ligin 10'uncu haftasından bu yana liderliğini sürdüren ve aldığı başarılı sonuçlarla adım adım şampiyonluğa ilerleyen bordo-beyazlı takım, taraftarlarının da yüzünü güldürüyor.

Geçen sezon play-off final maçını kaybederek Süper Lig'in "kıyısından dönen" Hatayspor, ligin bitimine 4 hafta kala 3. sıradaki takımın 6 puan önünde olmanın da avantajıyla doğrudan bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Takımlarının şampiyonluğunu bekleyen Akdeniz ekibinin taraftarları, kalan maçların ardından kentin 53 yıllık Süper Lig hasretinin biteceğine olan inançlarıyla cadde ve sokakları bordo-beyaz bayrak ve atkılarla donattı.

"Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor"
Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1967 yılında kurulan takımlarının bu yıl Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını söyledi.

hatays2.jpg

Takımın, yarım asırdan fazla beklediği bu hedefe çok yakın olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle konuştu:

"Artık biz gemileri yaktık, köprüleri yıktık. Bu yolun dönüşü yok. Tüm taraftarlar olarak kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a, başkanı Nihat Tazeaslan'a ve yönetim kurulu üyelerine, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak'a, kaptanımız Mesut Çaytemel ve futbolcu kardeşlerimize inandık, güvendik. Takımız, kalan maçlarda en güzel sonucu alarak, 53 yıllık hasreti giderecektir. 1967’de başlayan sevdamız, aşkımız 53 yıl sonra vuslata ulaşmak üzere. Künefe tadında bir şampiyonluk bizi bekliyor. Künefelerin altını yakın, çünkü şampiyonluk yakın."

Hatayspor aşkı tarihi Uzun Çarşı'da
Kentin simge mekanlarından tarihi Uzun Çarşı da bordo-beyazlı takımın bayrak ve atkılarıyla donatıldı.

hatays3.jpg

Çarşı esnafından Mehmet Deviren, kalan karşılaşmalarda Hatayspor'un galibiyetler alarak şampiyon olacağına inandığını ifade etti.

Yıllardır bu şampiyonluğu beklediklerini aktaran Deviren, "Herkes dua ediyor. Futbolcu kardeşlerime güveniyorum, halkımıza güveniyorum, büyük taraftara güveniyorum. Bizim bu hayalimiz bu sene gerçekleşecek." dedi.

Esnaf Ali Obuz da çarşı esnafı olarak dükkanlarına bordo-beyaz bayrak astıklarını belirterek, herkesin aynı hassasiyeti göstermesini istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Barcelona, Pjanic transferini açıkladı30 Haziran 2020 Salı 09:15
  • Mercedes ırkçılığa karşı Formula 1'de siyah araçla yarışacak30 Haziran 2020 Salı 09:14
  • Emin Bayram'ın sözleşmesi uzatılacak30 Haziran 2020 Salı 06:37
  • Alanyaspor'un en skoreri Cisse takımının son 3 maçında 6 gol kaydetti29 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
  • Antalyasporlu Jahovic penaltılardan attığı gollerle 'gol krallığı' yarışında iddiasını sürdürüyor29 Haziran 2020 Pazartesi 14:55
  • Fenerbahçe Beko'da genel menajer Gherardini'nin sözleşmesi uzatıldı29 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
  • Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig hedefine odaklandı29 Haziran 2020 Pazartesi 14:43
  • TFF 1. Lig'e ilk veda eden Eskişehirspor oldu29 Haziran 2020 Pazartesi 13:01
  • Antalyaspor yenilmezlik rekorunu kırdı29 Haziran 2020 Pazartesi 13:00
  • Trabzonspor son 9 sezonda şampiyonluğa en yakın dönemi yaşıyor29 Haziran 2020 Pazartesi 13:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti