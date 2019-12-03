Hatay ve Bitlis'te şehitlerimizi uğurluyoruz

Barış Pınarı Harekat bölgesinde havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Çınar memleketi Hatay'a uğurlanırken, Pençe-3 Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın (22) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.

Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin bazı silah arkadaşlarının ağladığı görüldü.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan asker için Bitlis'te tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt için memleketi Bitlis'te tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin öz geçmişi ve dualar okundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, şehidin ailesini teskin etti.

Töreninin ardından şehit Kurt'un naaşı, defin işlemi için Mutki ilçesi Dereyolu köyüne uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani de katıldı.