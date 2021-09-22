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Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı

Hatay ve Mersin'de, "Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi" projesi kapsamında bu yıl 20 Eylül itibarıyla 935 balon balığı alımı yapıldı.
Hatay ve Mersin'de 935 balon balığı alımı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen proje kapsamında, Hatay ve Mersin'de 2021 yılında da balon balığı alımları devam ediyor.

Hatay'da geçen yıl avlanan 667 balon balığına toplam 3 bin 335 lira ödeme yapılırken, bu yıl şu ana kadar 708'i "Lagocephalus sceleratus" türü olmak üzere toplam 754 balon balığı teslim alındı.

Mersin
Mersin'de de geçen yıl 15 balıkçının avladığı 4 bin 66 balon balığına yapılan ödemelerin ardından bu yıl da devam eden avlanmada, balıkçılar Anamur ilçesinde 155, Bozyazı ilçesinde de 26 olmak üzere toplamda 181 "Lagocephalus sceleratus" türü balon balığını İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Proje kapsamında balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.

Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, AA muhabirine, projenin, Akdeniz kıyılarının daha güvenli hale gelmesine katkı sunduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından kentimizde hızla çalışmalara başlamıştık. Balıkçılarımız da çağrılarımıza olumlu yanıt vermişti. Geçen yıl bize iletilen 4 bin 66 balon balığı hem bizleri hem de ödeme yaptığımız balıkçıları mutlu etti." dedi.

"Projemize katkı sunan balıkçılarımıza teşekkür ediyoruz"
Projenin başarıyla ilerlediğini söyleyen Abalı, şöyle konuştu:

"Bu türün tüketimi, zehirlenmelere, hatta ölümlere neden oluyor. Popülasyonun kontrollü azaltılması kıyılarımızı daha da güvenli hale getirdi. Bu yıl eylül ayına kadar sadece Mersin'de 181 balon balığı teslim edilmesi projenin etkisini gösteriyor. Balıkçılarımızın bizlere getirdiği kuyruklar, destekleme süresi bitiminde imha edilecek. Projemize katkı sunan balıkçılarımıza, kıyılarımızı daha güvenli hale getirmemize destek oldukları için teşekkür ediyoruz."

Mersin Denizciler ve Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat da balıkçıların projeden memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geçen yıllara göre balon balığı popülasyonunda azalma var. Şu anda balıkçılarımız bu türü bulmakta zorlanıyor. Balıkçılarımız bununla iyi mücadele etti ve popülasyon azaldı. Geçen yıl Antalya ve Alanya kıyılarında fazla görülmüştü. Mersin'de de Bozyazı ve Anamur kıyılarında artık nadir görülüyor. Akdeniz çevresinde görülme sıklığı azalmış durumda. Bakanlığımızın avlanmada kuyruk başına 5 liralık desteği var. Destekler çok güzel oldu. Adet olarak destek 10 liraya çıkarsa balon balığıyla mücadeleyi tamamen bitirebiliriz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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