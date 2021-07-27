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Hatay'da 10 bin gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi

Hatay'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay'da 10 bin gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hassa-Kırıkhan yolu üzerinde şüphelendikleri bir otomobili durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 maskara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım malzemeleri ele geçirildi.  

Olayla ilgili yabancı uyruklu A.A. ve E.H. gözaltına alına alınarak soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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