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Hatay'da, 4 farklı noktada ağaçlık bölgede yangın

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda, 4 farklı noktada yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Hatay'da, 4 farklı noktada ağaçlık bölgede yangın

Yangın, gece saatlerinde Samandağ ilçesine bağlı Çevlik ve Kapısıyu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle 4 farklı noktada çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda da etkili olan alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının kısmen kontrol altına alındığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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