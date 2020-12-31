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Hatay'da 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi

Hatay'da Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 5 bin ton genetiği değiştirilmiş, Türk Gıda Kodeksi’ne uyumsuz pirinç ele geçirilirdi.
Hatay'da 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirinç ele geçirildi

Türkiye’ye yüklü miktarda genetiği değiştirilmiş pirinç getirileceğine ilişkin bir ihbarı değerlendiren Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılıkla İstihbarat Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, hareket geçti. Yürütülen çalışmalarla ihbarı doğrulayan nitelikte bilgi ve belgelere ulaşıldı. Bilgi sistemleri üzerinden yapılan analizde Rusya’dan İskenderun Limanı’na toplam 5 gemi ile yapılacak sevkiyat riskli olarak değerlendirildi.

Gemi Takip Sistemi aracılığı ile uydu üzerinden takip edilen gemiler, liman sahasına girişlerinin ardından fiziken takip edildi. Gemilerde bulunan yükün Hatay’da bir antrepoya aktarılması ve yüke ilişkin olarak gümrük beyannamesi açılmasının ardından ekipler harekete geçti.

Antrepoda bulunan toplam 5 bin ton pirinçten numune alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Gıda Laboratuvarları’na gönderildi. Laboratuvardan gelen raporda, incelenen ürünün GDO analiz sonuçlarının Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı belirtildi.

Piyasa değeri 15 milyon lira olan 5 bin ton genetiği değiştirilmiş pirince el konulurken, sorumlular hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu’na muhalefet suçlarından İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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