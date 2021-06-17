Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
1.424
Altın
502,398
Dolar
8,6235
Euro
10,3167
Ankara
16 °C
İstanbul
21 °C
İzmir
23 °C
Konya
17 °C
'Pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması kalkar mı?' sorusuna Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan yanıt
'Temmuzda daha rahat sosyal ortam olabilir'
Patoz makinesine düşen köylü hayatını kaybetti
Bursa'da lastiği patlayan yolcu otobüsü alev alev yandı
Bursa'da otomobil, otobüs durağına daldı: 5 yaralı
Kaçak kazıyla ortaya çıkan mozaikler 24 saat korunuyor
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum!
SOCAR'dan Karadeniz gazı için ortak çalışma sinyali
BM: Myanmar'da 1 milyon kişi yardıma muhtaç
Konut Fiyat Endeksi nisanda yüzde 2 artışla 168,8 oldu
Ankara hava durumu 17 Haziran 2021
Küresel piyasalar, Fed sonrası negatif seyrediyor
Milliler ikinci maçında Galler'e yenildi
Devlet korumasındaki 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı
İstanbul'da metrolar internet erişimine açılıyor
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM HABERLERİ
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Güncel
»
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde 8 ayrı noktada hortum oluştu. Vatandaşlar hortumlar nedeniyle kısa süreli korku yaşadı.
17 Haziran 2021 Perşembe 09:50
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Organize sanayi bölgelerinde mobil aşı uygulamasına başlandı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Bursa'da kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, o anlar kamerada
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
Son Eklenen Videolar
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada
Milli Savunma Bakanı Akar, Libya'da askeri yetkililerle bir araya geldi
TGC'nin başarı ödülleri sahiplerine verildi
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
Gün gün koronavirüs tablosu: Toplam vaka sayıları 15 Haziran 2021
Başkan Erdoğan, NATO Karargahında liderlerle bir araya geldi
Yanı başımızdaki cennet Kahramankazan
Erçek Gölü'ne flamingolar bu yıl erken geldi
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Ankara Baraj Doluluk Oranı 17 Haziran 2021 - ASKİ
Ankara hava durumu 17 Haziran 2021
“Dualı Pazar”a yoğun ilgi
Başkanı Demirbaş’tan Jandarma ziyareti
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.