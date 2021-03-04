  • BIST 1.532
  • Altın 411,162
  • Dolar 7,4345
  • Euro 8,9658
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 2 °C
»

Hatay’da 80 milyon liralık milli servet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

Hatay’da trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor.
Hatay’da 80 milyon liralık milli servet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde 2010 yılından bu yana hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda bağlanan araç sahiplerinin bir kısmı, araçlarını tekrar gelip almasına rağmen, çoğu araç ise çürümeye terk ediliyor.

'11 YILDIR BEKLEYEN ARAÇLAR VAR'

Antakya’da 2010 yılında yediemin otoparkı olarak hizmet vermeye başladıklarını söyleyen işletmeci Mecit Ayoğlu, "Otoparkımızda 2010 yılından bu yana muhafaza altında olan araçlarımız var. Şu an otoparkımızda mevcut 550 araç bulunmaktadır ve burada bulunan araçların piyasa değeri 80 milyon TL. Birçoğunun sahiplerine ulaşamıyoruz. Sahibine ulaştıklarımız da gelip araçlarını borcundan dolayı teslim alamıyorlar" dedi.

'YÜZDE 80'İNİ BORÇLU ARAÇLAR OLUŞTURUYOR'

12 dönüm üzerine kurdukları yediemin otoparkının yüzde 80 doluluk oranına ulaştığını söyleyen Ayoğlu, "Burada, motosiklet, otomobil, kamyonet, kamyon, TIR ve TIR dorsesi, otobüs, ayrıca klasik ve lüks araçlar da bulunuyor. Otoparkımızın yüzde 80'ini borçlu olan araçlar oluşturuyor. Sınır ili olmamız hasebiyle yabancı plakalı araçlar da bulunmaktadır. Bu araçlar tasfiye edilememektedir. Şahıslar Suriye uyruklu ve onlara ulaştığımızda araçlarını teslim alamayacaklarını söylüyorlar. Otoparkımızda bulunan ve çürümeye terk edilmiş araçların tasfiye edilmesini istiyoruz. Bu sayede hem devletimizin kasasına para girecek hem de bizim hak ettiğimiz otopark ücretleri ödenmiş olacak" diye konuştu.

Vatandaşların alıkonulan araçlarını muhafaza altında tutmak için talimatta da yer aldığı gibi otoparkın dört bir yanını güvenlik kameraları çevrildiğini ve ayrıca görevli personelin 7 gün 24 saat burada görev yaptığını söyleyen Ayoğlu, resmi kurum ve kuruşların otoparkta bulunan araçları en kısa sürede tasfiye etmesini beklediklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Turizmde üç talep: Aşı, kısa çalışma ödeneği ve yabancı personel04 Mart 2021 Perşembe 09:36
  • İçki içtikleri kadınları darp ettiler 04 Mart 2021 Perşembe 09:35
  • Sudan’da kabilelerin çatışmasında 10 kişi öldü04 Mart 2021 Perşembe 09:33
  • Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor04 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Deloitte, yolsuzluk soruşturması kapsamında Malezya'ya 80 milyon dolar ödeyecek04 Mart 2021 Perşembe 09:32
  • Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirlerinin süresi 28 Mart'a kadar uzatıldı04 Mart 2021 Perşembe 09:31
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan UCM'nin Filistin kararına tepki: ABD bu karara kesinlikle karşıdır04 Mart 2021 Perşembe 09:30
  • Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo ve çevresinde 'OHAL iki hafta uzatılmalı' yorumu04 Mart 2021 Perşembe 09:30
  • Biden yönetimi geçici ulusal güvenlik stratejisini yayınladı04 Mart 2021 Perşembe 09:29
  • Libya'da hükümete güvenoyu oturumu yapılacak kentin yabancı ve paralı askerlerden arındırılması şartı04 Mart 2021 Perşembe 09:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti