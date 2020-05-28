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Hatay'da buğday hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde buğday hasadına başlandı.
Hatay'da buğday hasadı başladı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, yaklaşık 160 bin dönümde ekilen buğdayın hasadına başlandı.

Topboğazı Mahallesi'ndeki tarlalarda, sezonun ilk buğday hasadı için AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik ve üreticiler bir araya geldi.

İlçede yaklaşık 160 bin dönümde ekilen buğdayın hasadı, biçerdöverlerin tarlalara girmesiyle başlatıldı.

Yayman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıla göre rekoltenin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi.

Çiftçilere bereketli hasat temennisinde bulunan Yayman, şöyle konuştu:

"Amik Ovası'nda buğday hasadını başlattık, bu yıl çiftçimizin yüksek verimden dolayı yüzü gülüyor. Geçen yıla göre yüzde 25 oranında rekoltenin yükselmesi bekleniyor. Fiyatların da yüksek olması çiftçimizi ayrı mutlu etti. Bundan dolayı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın yoğun yeni tip koronavirüs gündeminin içinde fiyatları açıklaması iyi ve kötü günde çiftçilerimizin yanında olduğunun göstergesidir."

"Buğdayın alım fiyatı çiftçilerimizi mutlu etti"
Kırıkhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çelik de dönüme 700 kilogram civarında ürün alındığını ifade etti.

Bu yıl ilçede 160 bin dönüm arazide buğday ekildiğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin buğdayın alım fiyatını ton başına 1650 lira açıklanması çiftçilerimizi mutlu etti. Bakanımızın açıkladığı destekleme de şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakam oldu, inşallah mısırda da bu desteklemeler, devam eder. Çiftçilerimizin yüzü fiyatlardan ve verimden gülmeye devam eder." diye konuştu.

Çiftçi Mehmet Zortuk da 250 dönüm arazide buğday ektiğini belirterek, "Ekmeklik buğdaylarda dönüme 700 kilogram civarında verim bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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