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Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarımazı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. 

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bölgeye helikopter, arazöz, su tankı ve dozer yönlendirildi.

Bazı yerleşim yerleri emniyet güçleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Bir bina ile önünde duran araçlar yangın nedeniyle zarar gördü.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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