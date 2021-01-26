Hatay'da EXPO 2021'in gerçekleştirileceği alan tanıtıldı

Hatay'da, "Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 10 Aralık 2021-30 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek EXPO 2021'in düzenleneceği alan tanıtıldı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, beraberinde Hatay Vali Yardımcısı Nursal Çakıroğlu, CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir, bazı ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle, merkez Antakya ilçesinde 105 bin dönümü yeşil olmak üzere 200 bin dönümde yapımı süren EXPO 2021 alanında bir araya geldi.

Savaş, beraberindeki heyete organizasyonun yapılacağı alanı tanıttı, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tanıtım sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Savaş, EXPO 2021'in Hatay'ın uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kentin, organizasyonla ticaret ve turizmde önemli seviyeye geleceğini belirten Savaş, İskenderun ilçesinde de EXPO 2021 alanı oluşturulduğunu anımsattı.

Savaş, EXPO alanlarını her türlü kültür, eğitim, turizm ve eğlence faaliyetleri için kullandıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dikey ve organik tarım yapılan alanımız olacak. Bunun dışında 13 medeniyetimizi temsil eden bir mozaiğimiz, 'medeniyetler bahçemiz' olacak. 5 bin kişilik amfi tiyatromuzun olduğu ve her türlü sosyal-kültürel faaliyeti yapacağımız yer olacak. 10 bin metrekare içerisinde fuar merkezimiz olacak. Bunun dışında bütün şehirlerden gelen belediyelerin hem bahçeleri hem de satış reyonları olacak. Burada mutfağımıza ait yemeklerimiz yer alırken, İskenderun bölgesindeki alanımızda da UNESCO tarafından tescillenmiş gastronomi kentlerinin yemekleri olacak."