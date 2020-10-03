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Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi eşi ve çocuklarını rehin aldı

Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Ayhan H.'nin (35) kendisini hastaneye götürmek isteyen ailesini rehin alıp, polis ekiplerince etkisiz hale getirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi eşi ve çocuklarını rehin aldı

Ailesini rehin alan Ayhan R.H.'nin, olaya müdahale etmek isteyen iki polisi darp ederek yaraladığı ifade edilen açıklamada, "03.10.2020 günü 14.50 sıralarında Antakya ilçesi Kanatlı mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan ikametinde A.R.H. isimli şahsın K.H. isimli eşi ve 3 çocuğunu rehin aldığının tespit edilmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerine intikal edilmiş; şüpheli şahsın elinde 2 adet kesici alet olduğu görülmüş olaya müdahale etmek üzere olay yerine gelen emniyet birimlerimizce bahse konu şahsın mukavemette bulunması neticesinde iki polis darp neticesi yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ŞAHIS, SİLAH KULLANILARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Açıklamada, "Şüpheli şahıs kademeli olarak zor kullanılmak sureti ile silah kullanılarak etkisiz hale getirilmiş olup, Hatay Devlet Hastanesinde tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili tahkikat ve soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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