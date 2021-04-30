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Hatay'da, Hz. İsa'nın temsili cenaze töreni ayini düzenlendi

HATAY’da Antakya Ortodoks Kilisesi'nde, ‘Elem Haftası’ kapsamında Hz. İsa'nın temsili cenaze töreni için ayin yapıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleşen ayinde dualar edilirken, Hz. İsa’nın temsili tabutu omuzlara alınarak kilise içinde gezdirild
Hatay'da, Hz. İsa'nın temsili cenaze töreni ayini düzenlendi

Hatay’da yaşayan Ortodoks Hristiyanlar, Elem Haftası etkinlikleri kapsamında Hz. İsa için temsili cenaze töreni ayini düzenledi. Ayinde, dualar edilip, mumlar yakıldı ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından kurtulmak ve dünya barışı için iyi dileklerde bulunuldu. Kilise Papazı Dimitri Dogum ve Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil tarafından yönetilen ayinde, içi ve üzeri çiçek ve güllerle donatılmış bir tabutun önünde dualar edildi. Hristiyan vatandaşlar, okunan dualara eşlik ederken, geleneklerine bağlı olarak mum yakıp, günahları için af diledi. Hristiyan vatandaşlar, pazar sabahı ise Paskalya Bayramı’nı kutlayarak, kutsal haftanın son gününü idrak edecek.

'BÜYÜK VEBADAN KURTULMAK İÇİN HER DAİM ALLAH’A DUA EDİYORUZ'

Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, konu ile ilgili yaptığı konuşmada ise şunları söyledi:

“Bizler bugün Paskalya'dan önceki üçüncü gün olan, yani İsa Mesih’in öldüğü günü ifade eden bir cenaze töreni düzenledik. Yarın, Allah kısmet ederse kendisini defne yaprakları ile karşılayacağız. Çünkü, pazar günü dirileceğini biliyoruz ve pazar günü Allah kısmet ederse yine büyük diriliş bayramı, yani Paskalya Bayramı'nı kutlayacağız. Özellikle, dünyamızın büyük sıkıntılardan geçtiği şu günlerde, bu büyük vebadan kurtulmamız için önce yüce Allah’a bu konuda her daim dualarımızı yakarıyoruz.”

Hurigil, Hristiyanların Paskalya Bayramı'nın ve İslam aleminin önümüzdeki günlerde kutlayacağı Ramazan Bayramı'nın kutlu olmasını ve hayırlara vesile olmasını diledi.

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