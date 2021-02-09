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Hatay'da infilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi

Hatay'da 2 yıl önce infilak eden otomobilde terör örgütlerince kullanılan RDX ve TNT etkili patlayıcı madde bulunduğu belirtilirken, "2015-2019 yıllarında terör örgütü PKK'nın 186 olayda RDX ve TNT kullanıldığı belirlenmiştir" ifadesi kullanıldı.
Hatay'da infilak eden otomobilde taşınan patlayıcıda terör örgütü PKK şüphesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2019'da patlayıcı yüklü otomobilin infilak etmesi ve içindeki 3 Suriyelinin yaşamını yitirmesiyle ilgili 8'i tutuklu 9 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, araçta terör örgütlerince kullanılan RDX ve TNT etkili patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çekilerek "2015-2019 yıllarında terör örgütü PKK tarafından 186 olayda RDX ve TNT kullanıldığı belirlenmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca Reyhanlı'da 5 Temmuz 2019'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde otomobilde meydana gelen patlama ve araçtaki 3 Suriyelinin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından 8'i tutuklu 9 sanıktan biri için "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" suçlarından 26 yıla kadar, 8'i hakkında da "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü seyir halindeki otomobilin infilakı üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında araçtaki 3 Suriyelinin patlama nedeniyle öldüğü, parmak izinden kimlik tespiti yapıldığı bildirildi.

Araçta patlayıcı taşındığı ve otomobilin Reyhanlı'da kasisten geçtiği sırada infilak ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yeri ve çevresinden elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde hızlı olduğu halde yoldaki kasisten geçmesi akabinde patlamanın meydana geldiği tespit edildi. Olay yerinden elde edilen patlayıcı atıkları üzerinde yapılan kriminal inceleme neticesinde patlayıcı maddenin RDX ve TNT etkili olduğu belirlenmiştir. Söz konusu patlayıcı maddelerin terör örgütlerince sıklıkla kullanılan askeri amaçlı fabrikasyon patlayıcılardan olduğu, 2015-2019 yıllarında silahlı terör örgütü PKK tarafından 186 olayda kullanıldığı belirlenmiştir."

İddianamede, araçtaki TNT ve RDX etken maddeli patlayıcının, ölen 3 Suriyeli ve tutuklu bazı sanıklarla bağlantılı olduğunun tespit edildiğine dikkati çekilerek, "Patlayıcının, Suriye'deki bir terör örgütü mensubunun talimatıyla PKK kontrolündeki Kamışlı'dan Afrin'e getirildiği, buradan da yasal olmayan yollarla Türkiye'ye ulaştırıldığı" bilgisine yer verildi.

Otomobildeki patlayıcının Osmaniye'ye götürülmek amacıyla Reyhanlı'dan yola çıktığı ancak kasis geçişi sırasında infilak ettiği belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Dosyada yer alan şüpheli savunmaları, tanık beyanları, HTS kayıtları, analiz raporları ve olay yeri inceleme tutakları dikkate alınarak söz konusu bombanın PKK'nın kontrolü altındaki Kamışlı bölgesinden getirildiği, ülkemizde PKK tarafından örgütsel eylemlerde yoğunlukla TNT ve RDX etken maddeli bomba kullanıldığı tespit edilmiştir. Şüphelilerden birinin de tanık beyanları doğrultusunda terör örgütü PKK içerisinde faaliyette bulunduğu ve söz konusu patlayıcıyı ülkemize getirilmesinde irtibatlı olduğu ve bu şüphelinin, Suriye'den getirilen patlayıcıyla Türkiye'de örgütsel bir eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu anlaşılmaktadır."

İddianamede, bir tutuklu sanığın eşinin ifadesi de tanık sıfatıyla paylaşıldı. Buna göre kadın, kocasının bir dönem terör örgütü YPG/PKK içerisinde silahlı faaliyetlere katıldığını öne sürdü.

Öte yandan, olay günü kaydedilen ve dava dosyasına eklenen güvenlik kamerası görüntüsünde, otomobilin kasisin üzerinden geçerken infilak etmesi yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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