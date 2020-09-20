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Hatay'da "IŞİD bünyesinde faaliyet gösteren" bir kişi yakalandı

Hatay'da IŞİD'e yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'da "IŞİD bünyesinde faaliyet gösteren" bir kişi yakalandı

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösteren illegal yollardan 18 Eylül tarihinde ülkemize giriş yapan, Suriye uyruklu Mehmet Cüneyd isimli şahıs 20.09.2020 Pazar günü, Hatay İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.''

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