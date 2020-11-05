  • BIST 1.182
  • Altın 520,461
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,9276
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek

Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Kasım'dan itibaren kamu binalarına, banka şubelerine ve 250 personelden fazla çalışanı bulunan özel işletmelere Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile girilebilecek.
Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Doğan başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'la mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlara girişlerinde zorunlu olarak Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulanacaktır. Banka, elektrik, internet, su abonelikleri, posta dağıtım ve benzeri işlemleri yürüten işletmelere, 250 personelden fazla çalıştıran fabrika, atölye ve üretim tesislerine, alışveriş merkezlerine girişlerde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Oturma kapasitesi 15 masadan fazla olan veya günlük giriş-çıkış sayısı 100 kişiden fazla olan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Bu işletmelerde yapılan sorgularda riskli bulunan kişiler, sorgu yapan kurum veya kuruluş tarafından yetkili makamlara ihbar edilecektir. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereği idari para cezası uygulanmasına, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195'inci ve 206'ncı maddeleri kapsamında da gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:20
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı05 Kasım 2020 Perşembe 12:19
  • Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak bekleniyor05 Kasım 2020 Perşembe 11:56
  • Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Dışişleri Bakanlığında atamalar05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • Kadroya geçen taşeron işçilerin daha önce ücret ile diğer haklarının asgari ücretle irtibatlandırılmasına son verildi05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı bereketli başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti