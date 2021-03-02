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Hatay'da kurulacak 'turizm ormanı' için hedef 100 bin ağaç olarak belirlendi

Hatay'da "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Turizm Ormanı" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu "Turizm Ormanı Projesi"ni hayata geçirdi.
Hatay'da kurulacak 'turizm ormanı' için hedef 100 bin ağaç olarak belirlendi

Hatay'da 17 turizm sivil toplum kuruluşunun hayata geçirdiği Turizm Ormanı Projesi için bu yıl hedef 100 bin ağaç olarak belirlendi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar ormanını kaybeden Hatay'da, Ekim 2020'de ise 300 hektar orman kül oldu.

Hatay'da "geleceğe nefes" olma bilinci ve "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Turizm Ormanı" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek "Turizm Ormanı Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Proje kapsamında, yapılan bağışlarla bu yıl 100 bin ağacın toprakla buluşturulması hedeflendi.

Turizm ormanına kısa mesaj, para transferi veya internet üzerinden kredi kartı yöntemleriyle destekte bulunulabiliyor.

Fidan bağışı kampanyasına, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Turist Rehberleri Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu başta olmak üzere toplam 17 sivil toplum kuruluşu katıldı.

Benzer projeler hayata geçirilecek
Turizm Ormanı Projesi'nin yöneticisi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, projenin amacının Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının desteklenmesi olduğunu belirterek, bu doğrultuda Hatay'da bedelli hatıra ormanı tesis edilmesi, ağaçlandırma konularında kamuoyu bilincinin artırılmasının ve vatandaşlara doğa sevgisinin kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Tuna, bu projenin bir başlangıç olduğunu ve yanan ormanların yerine yenilerini koymak için benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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