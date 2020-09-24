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Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Defne ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından bir müzikhole düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu (23) öldü, iki kişi de yaralandı.
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, gece saatlerinde Çevre Yolu Caddesi'ndeki bir müzikholde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi, yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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