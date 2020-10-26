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Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'da patlama meydana geldi
Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 

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