Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
26 Ekim 2020 Pazartesi 21:50
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
Patlamanın nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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