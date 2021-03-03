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Hatay'da 'pitbull' dehşeti

Hatay'da sahipsiz pitbull cinsi köpek, sokakta mahalle esnafının beslediği kediye saldırıp telef etti. Esnafın kediyi kurtarmak için müdahalesi yetersiz kalırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'da 'pitbull' dehşeti

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz pitbull cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği Necla isimli sokak kedisine saldırdı. Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kedi telef oldu.

‘MAHALLEMİZİN KEDİSİYDİ, ÇOK ÜZÜLDÜM'

Köpeğin bir anda kaçmasına fırsat vermeden kediye saldırdığını ve onu öldürdüğünü söyleyen esnaf Mehmet Tohma, "Etrafta birkaç ağabeyi çağırıp yardım istedim, köpeği oradan uzaklaştırıp kediyi kurtarmak için, ama maalesef elimize sopa almamıza rağmen yaklaşınca bize saldırmaya başladı. 10- 15 dakika uğraştık ama köpeğin ağzından kediyi alamadık, kediyi yerde parçaladı. Mahallemizin kedisiydi, adını Necla koymuştuk, her zaman bu cadde üzerinde yatardı. Bir yıldır bu cadde üzerindeki parfümcüde çalışıyorum ve bir yıldır tüm esnaf gibi ben de o kediye yemeğini suyunu veriyordum" dedi.

'SALDIRGAN HAYVANLARIN TOPLANMASINI İSTENDİ'

Böyle bir olaya şahit olduğu için üzüldüğünü söyleyen Tohma, bu ve buna benzer saldırgan hayvanların toplanmasını istediklerini dile getirdi. Tohma, "Bu köpek, bir çocuğa da saldırabilirdi, kuduz da olabilirdi. O kedinin yerinde başka bir hayvan da olabilirdi. O köpek, zarar veren bir hayvandı ve bugün bir kedinin canına kıydı" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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