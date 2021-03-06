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Hatay’da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

HATAY'da, 21 noktada gerçekleştirilen drone destekli asayiş ve trafik denetiminde 8 sürücüye 8 bin 250 TL ceza kesildi.
Hatay’da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Antakya ilçesinde 21 noktada asayiş ve trafik ekipleri ile drone destekli uygulama yaptı. Ana arterler üzerinde ve ara sokaklarda denetim yapan ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. 1880 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekip, 633 aracı denetledi. Uygulamada, 8 sürücüye çeşitli suç ve kabahatlerden 8 bin 250 TL ceza kesildi.

Öte yandan aralarda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 83 saat ve 280 paket sigara ele geçirildi.

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