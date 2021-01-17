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Hatay'da sağanak nedeniyle barınaktaki tekneler zarar gördü

Hatay'da sağanak nedeniyle barınaktaki tekneler zarar gördü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki tekneler ile bir köprü ve ağıl zarar gördü.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Madenli Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne, bir köprü ve ağıl zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu, kanal ve mazgallar tıkandı.

Arsuz Belediye Başkan Yardımcısı Sami Üstün, AA muhabirine, sağanak sonrası hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Üstün, ekiplerin tıkanan kanalların açılması ve yollardaki su birikintilerinin tahliyesi için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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