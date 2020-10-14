  • BIST 1.182
  • Altın 484,999
  • Dolar 7,9232
  • Euro 9,3048
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay'da 273,5 litre sahte ve 52 şişe kaçak içki ile 42 şişe etil alkol ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 9 gözaltı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki satışı ile imalatına yönelik operasyon başlattı.

Emniyet ekiplerince 16 iş yeri ve 2 eve düzenlenen operasyonda, 52 şişe kaçak içki, 73,5 litre sahte içki ile 42 şişe etil alkol ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca gümrük kaçağı 74 paket sigara, 29 paket puro ve 885 cinsel içerikli ürün bulundu, 8 şüpheli gözaltına alındı.

200 litre sahte içki ele geçirildi
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Madenli Mahallesi'nde bir adreste sahte içki üretildiği bilgisini aldı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 200 litre sahte içki, 940 litre fermente malzeme ile damıtma mekanizması ele geçirdi.

Ev sahibi A.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kadir Şeker için verilen ceza belli oldu14 Ekim 2020 Çarşamba 11:14
  • Eski yüksek yargıçların FETÖ cezaları Yargıtayda onandı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:12
  • Radarla hız denetiminde 46 bini aşkın sürücüye ceza yazıldı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:11
  • Bakan Selçuk: 81 ŞÖNİM ve 347 SHM'de 'Kadın Hizmetleri İrtibat Noktaları' oluşturuldu14 Ekim 2020 Çarşamba 11:10
  • Mersin'de sahte içkiye karşı 'Yıldırım' operasyonu: 700 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:09
  • Bakan Dönmez: Oruç Reis Doğu Akdeniz'de faaliyet göstereceği bölgeye vardı14 Ekim 2020 Çarşamba 11:08
  • Kadir Şeker davasında 4'üncü duruşma başladı; karar bekleniyor14 Ekim 2020 Çarşamba 11:07
  • İZBAN'daki insan yoğunluğu tedirgin ediyor14 Ekim 2020 Çarşamba 11:00
  • Ankara Garı saldırısıyla ilgili yeni gelişme14 Ekim 2020 Çarşamba 11:00
  • Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti14 Ekim 2020 Çarşamba 10:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti