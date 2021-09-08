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Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, seraların bulunduğu sazlık alanda çıkan yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından büyümeden söndürüldü.
Hatay'da sazlık alanda çıkan yangın korkuttu

Yangın, ilçeye bağlı Tekebaşı Mahallesi’nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Mahalledeki seraların yakınında bulunan sazlık alanda çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Seraları tehdit eden yangın, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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