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Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlamaları kapsamında Antakya Ortodoks Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

Pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerden gelen bazı pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen ayinde dualar edildi.

Hristiyan vatandaşlar da mum yakıp dilekte bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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