  • BIST 1.350
  • Altın 463,312
  • Dolar 7,8245
  • Euro 9,4499
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Hatay'da vaka artışı tedirgin etti

HATAY'da koronavirüs vaka artışlarının devam etmesi ve hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranlarının yükselmesi nedeniyle halkı endişelendi.
Hatay'da vaka artışı tedirgin etti

Kentte vaka sayıları son haftada yüzde 125 artarken yatak doluluk oranı yüzde 64, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 89'a yükseldi. Kent genelinde koronavirüs denetimleri devam ederken, Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulamasıyla giriş sağlanan Tarihi Uzun Çarşı'da bazı vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun yaptığı 'iş yerlerinizi bir hafta kapatın' tavsiyesine de çok az sayıda esnafın uyduğu gözlendi.

'ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN'

Vakalardaki artıştan üzgün olduğunu söyleyen esnaf Adem Karadeniz, devlet kurumlarının tüm tedbirleri aldığını belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Bu durum elbette ki bizi tedirgin ediyor. Çocuğumuz var ve çevremizde kronik rahatsızlığı olan insanlar var, bize bulaşıp bulaşmadığını anlayamadığımız gibi çevremize de bulaştırmaktan korkuyoruz. Bu yüzden zorunlu olmadıkça evimizde kalmalıyız ve maskesiz sokağa çıkmamalıyız” dedi.

Kentteki vaka artışlarının kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen berber Mesut Damlar da “Sağlığımız için değişik ekipmanlar, maskeler kullanmak zorunda kalıyoruz. Temizliğe önem veriyoruz, her müşteriden sonra, tarak, makas ve tıraş makinelerini alkol veya çamaşır suyu ile temizliyoruz” diye konuştu.

'KENT EVE KAPANMALI'

Kentteki vaka artışının insanların psikolojisini bozduğunu söyleyen Mehmet Fatih Karagündüz de çoğu kişinin normal bir hayat gibi yaşantısına devam ettiğini belirtti. Bir haftadan fazla bir süre tüm kentin eve kapanması gerektiğini söyleyen Karagündüz, “Hepimizin Allah’a inancı sonsuzdur, her şeyin Allah’tan geldiğine inanıyoruz ama buna rağmen tedirginlik içindeyiz” dedi.

Önlemler aldıklarını fakat buna rağmen vaka artışının yüzde yüzün üzerine çıktığını dile getiren Gökhan Aydın ise bir an önce bu hastalıktan kurtulmak için dua ettiklerini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 96 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu08 Aralık 2020 Salı 11:12
  • Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının İngiltere'de yaygın kullanımına başlandı08 Aralık 2020 Salı 10:54
  • Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 287 bini aştı08 Aralık 2020 Salı 10:27
  • Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü08 Aralık 2020 Salı 10:26
  • Hindistan'da Kovid-19 günlük vaka sayıları 20 binlere geriledi08 Aralık 2020 Salı 10:26
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 47 milyonu geçti08 Aralık 2020 Salı 10:25
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 67 milyon 940 bini aştı08 Aralık 2020 Salı 10:25
  • Dünyanın onaylı ilk koronavirüs aşısı vuruldu08 Aralık 2020 Salı 10:11
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Aralık 2020 Salı 09:08
  • Sağlık Bakanlığı Kovid-19'un yakın temaslılarında karantina süresini 10 gün olarak güncelledi07 Aralık 2020 Pazartesi 14:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti