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Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi

HATAY'da, zırhlı askeri araç ile otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden Altan Türk (43) ve kızı Duru Türk (9) için Ekinci Mahalle Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Baba- kız, törenin ardından tohrağa
Hatay'da zırhlı askeri aracın karıştığı zincirleme kazada ölen baba- kız, toprağa verildi

Kaza, dün akşam saatlerinde Antakya- İskenderun karayolunda meydana geldi. Zırhlı askeri araç, iddiaya göre Hatay Havalimanı kavşağında Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil ve Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle demir yığınına dönen sivil araçlar yol kenarına savrulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Hafif ticari araç sürücüsünün kızı Duru Türk'ün yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 6 yaralıyı ise Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanedeki yaralılardan sürücü baba Altan Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralı askerin olmadığı öğrenildi.

YARALI İKİ KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, Altan Türk yönetimindeki 31 AF 594 plakalı hafif ticari araçta bulunan eşi Bedia Erken Türk’ün ve 31 KS 318 plakalı otomobil sürücüsü Ahmet Tümkaya’nın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ndeki tedavileri sürüyor. Öte yandan kazada, Ahmet Tümkaya yönetimindeki 31 KS 318 plakalı otomobil içinde bulunan ve yaralanan Mehmet Tümkaya, Saadet Tümkaya ve Asri Tümkaya’nın tedavilerinin ardından hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

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