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Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.
Hatay'daki orman yangınına müdahale sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı.

İlçeye bağlı Azganlık Mahallesi'nde etkisini sürdüren yangına helikopterlerle havadan ve çok sayıda arazözle de karadan müdahale sürüyor. 

Bazı yerleşim yerlerinde hafif hasara neden olan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 

Öte yandan dün akşam yangın bölgesine yakın bazı evler tedbir amaçlı tahliye edilmişti. 

Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Yangın nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapanan Payas-İskenderun Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı. 

Yangında bazı yaban hayvanlarının da etkilendiği görüldü. 

Orman yangınında zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Bakanı Pakdemirli orman yangınını havadan inceledi 
Öte yandan Yangın nedeniyle dün kente gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, günün ilk ışıklarıyla yönetim helikopteriyle inceleme yaptı.

Yanan ve söndürme ile soğutma çalışması yapılan alanları havadan inceleyen Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Pakdemirli, daha sonra Yangın Yönetim Aracı'ndan İHA, Meteoroloji ve Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden gelişmeleri takip etti.

Ardından İskenderun Limanı'nda geçen Pakdemirli, burada bilgisayar ekranlarından takip ettiği yangın söndürme faaliyetlerinde, görev alan ekipleri arayarak neler yapılması konusunda talimatlar verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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