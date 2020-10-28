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Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Hatay'daki orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Sarıseki Mahallesi'nde dün başlayan ve 22 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutmaları çalışmaları devam ediyor.

Yangın nedeniyle hasar oluşan ormanlık alanlarda, drone ile havadan çekim yapıldı.

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