Hatay'dan iyi haber geldi : Kontrol altına alındı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Dörtyol Kuzuculu mevkisinde dün orman yangını çıktığı anımsatıldı.
Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesindeki ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.
Öte yandan, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, bölgedeki personele su ve ayran dağıtıyor.
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