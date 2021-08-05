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Hatay'dan iyi haber geldi : Kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangının kontrol altına alındığı ormanlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komanda birlikleri de destek veriyor. DETAYLAR EKLENDİ
Hatay'dan iyi haber geldi : Kontrol altına alındı

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Dörtyol Kuzuculu mevkisinde dün orman yangını çıktığı anımsatıldı.

Yangının, Vali Rahmi Doğan koordinesindeki ekiplerin üstün gayreti sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla soğutma çalışmalarına karadan devam eden ekiplere, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komando birlikleri de destek veriyor.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar, bölgedeki personele su ve ayran dağıtıyor.

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