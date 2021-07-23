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Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında 82 metre uzunluğunda künefe yapıldı.
Hatay'ın anavatana katılışının 82'nci yılı 82 metrelik künefeyle kutlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Atatürk Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, 82 metrelik künefeyi pişirmek için ustalar ocak başına geçti.

Usta eller tarafından hazırlanan 82 metrelik künefe için 800 kilogram çiğ kadayıf, 600 kilogram peynir, 400 kilogram şeker, 400 kilogram tereyağı, 50 kilogram Antep fıstığı kullanıldı.

Parkta sergilenen 82 metrelik künefenin ilk şerbetini Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya döktü.

Büyük emeklerle yapılan ve uzunluğuyla dikkatleri çeken 82 metrelik künefe, daha sonra vatandaşlara dağıtıldı.

Vatandaşlar, künefe yemek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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