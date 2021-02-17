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Hatay'ın 'Antakya Carra Peyniri' tescillendi

UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, 'Antakya Carra Peyniri' coğrafi işaret alınarak tescillendi.
Hatay'ın 'Antakya Carra Peyniri' tescillendi

Gastronomi kenti Hatay’ın yöresel lezzetlerinden biri olan ‘Antakya Carra Peyniri’ coğrafi işaret alınarak tescillendi. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından tescili alınan Carra Peyniri, peynir ve çökeleğin birlikte kullanılmasının yanı sıra, toprağa gömülerek üç ay süreyle olgunlaştırıldıktan sonra tüketiliyor.

'CARRA PEYNİRİ, ÖZEL BİR LEZZETTİR'

Çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılım gösterdiği, ‘Coğrafi İşaretli Ürünler’ toplantısında konuşma yapan ATSO başkanı Hikmet Çinçin, daha önce yöresel lezzet anlamında altı ürünün coğrafi işaret belgesini aldıklarını ve gıda ürünlerinin yanı sıra sahne sanatlarında kullanılan Samandağ neyi’ni de tescillediklerini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Antakya Carra Peyiri’nin coğrafi işaret tescilini aldık. Antakya Carra Peyniri’nin özelliği, peynir ve çökeleğin bir arada kullanılmasıdır. Antakyalıların çok sevdiği ikiyi bir araya getirdik."

'KADIN KOOPERATİFLERİMİZE POZİTİF AYRIMCILIK SAĞLADIK'

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kentteki kadın kooperatifleriyle bir protokol imzaladıklarını belirten Çinçin, "Tarafımızdan coğrafi tescili alınan ürünlerin hepsinin belge hakkını, ücretsiz kullanım hakkını, kadın kooperatiflerine devretmiş bulunuyoruz. Onlar kendi üretimlerinde, bizim coğrafi tescil belgelerimizi kullanacaklar. Bunu yaparak kadın kooperatiflerimize bir pozitif destek sağlamış olduk" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılım sağlayan kurum ve kuruluş temsilcileri, yaptıkları kısa konuşmalarda, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaret tescili almasının önemine vurgu yaparak bu konudaki katkılarından dolayı ATSO'ya teşekkür ettiler.

Gerçekleşen toplantıya, Ticaret İl Müdürü Halit İmrek, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Yıldız, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Kemal Avşar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antropoloji Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Kadriye Şahin ve Antakya Gastronomi Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Süheyl Budak ve kadın kooperatifleri temsilcileri katıldı.

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