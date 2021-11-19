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Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Hatayspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Osman Çalgın Tesisleri’nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda futbolcular, pas çalışması, 5'e 2 top kapma, dar alan ve hava topu çalışması yaptı.

“ÖNEMLİ VE ZOR BİR MAÇ OLACAK”

Kendi sahalarında oynayacakları Antalyaspor maçında, taraftardan iyi bir atmosfer beklediklerini söyleyen teknik direktör Ömer Erdoğan, antrenman öncesi yatığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Önemli ve zor bir maç olacak. Antalyaspor’u da analiz edince, özellikle Nuri Şahin hoca göreve geldikten sonra farklı bir oyun anlayışına geçtiler. İyi savunma yapıp, önde çok çabuk Amilton ile, Mukairu ile, Fredy ile orta sahadan dribling yaparak pozisyon arıyorlar. Tabi bizim burada hücum yaparken de savunma güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Artık bütün maçlar zorlaşıyor, ister istemez rakipler de oyuncuları bireysel analiz etmeye çalışıyor ama bizim zaten her hafta oyun anlayışımız farklılaşıyor. Hem rakibe göre bir oyun anlayışı hem de kendi oyunumuzu geliştirme konusunda üzerine koyarak devam ediyoruz.”

Atakaş Hatayspor, yarın saat 13.30'da sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak.

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