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Hatayspor, bulunduğu konumu korumak istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig’in 11’inci haftasında cumartesi günü sahasında oynayacağı Beşiktaş maçından iyi sonuç alarak puan sıralamasındaki yerini korumak istiyor.
Hatayspor, bulunduğu konumu korumak istiyor

Yeni Hatay Stadyumu’nda Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Atakaş Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde dinamik ısınmanın ardından pas çalışması, taktik ve çift kale maç yaptı. 1 saat 20 dakika süren antrenmanda kaleciler ayrı çalıştı.

"TARAFTARLARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ"

İdman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Ömer Erdoğan, hafta sonu oynayacakları Beşiktaş maçının zor bir mücadele olacağını söyledi. Sahadan galip ayrılmak istediklerini ve çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Erdoğan, “Şu an bulunduğumuz noktadan gayet mutlu ve memnunuz. İnşallah bu hafta da sahamızdan galibiyetle ayrılıp, orada kalmaya devam ederiz. Dediğim gibi daha ligin ilk çeyreğini oynadık, önümüzde uzun ve zorlu bir maraton var. Biz maçlarımıza haftadan haftaya bakıyoruz. Önümüzdeki maça iyi hazırlanıyoruz. İyi konsantre olursak, orada da iyi bir mücadele ve iyi bir futbolla burada taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

"ÖDÜL BENİ ONURLANDIRDI, MUTLU ETTİ, DAHA DA HIRSLANDIRDI'

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde ‘Türk futbolunda fark yaratan teknik direktör’ ödülüne layık görülen Erdoğan, ödül ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Sağ olsunlar bizi bu ödüle layık gördüler. Tabi ki bunu ben tek başıma değil kazanmadım, bu bir ekip işi. Burada başta onursal başkanımız Lütfü Savaş ve yönetim olmak üzere, teknik ekibin, futbolcuların, personelin, herkesin katkısı var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa dönemde böyle bir ödüle layık görülmem beni onurlandırdı, mutlu etti, daha da hırslandırdı.”

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