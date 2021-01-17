Hatayspor Denizli deplasmanında 3 puanı aldı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
4. dakikada Denizlispor'da Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Akın Alkan topu önledi.
16. dakikada sağ kanattan Sacko'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dossevi'nin şutunda, kaleci Akın Alkan yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
34. dakikada Sacko'nun pasında topla buluşan Recep Niyaz, ceza sahası dışından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Ceza sahası içindeki Boupendza, topu penaltı noktası yakınındaki Akintola'ya aktardı. Bu oyuncunun pasıyla meşin yuvarlakla buluşan Traore'nin şutunda üst direkten dönen top, kale çizgisinin hemen önünde yer alan Muhammet Özkal'a çarparak filelere gitti: 1-0
58. dakikada Recep Niyaz'ın ortasında ceza sahasında Lopes, kafayla topu filelere gönderdi. Pozisyonda faul belirleyen maçın hakemi Koray Gençerler, golü geçerli saymadı.
69. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı köşe atışında ceza sahasındaki Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
78. dakikada Atakaş Hatayspor farkı ikiye çıkardı. Ceza sahası dışından Sackey'in kaleye göndermek istediği top ceza sahasında Sacko'ya çarptı. Sacko'nun topa elle müdahale ettiğine karar veren maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Diouf, topu ağlarla buluşturdu.
84. dakikada Atakaş Hatayspor'dan Billong, gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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