Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.