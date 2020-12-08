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Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.
Hatayspor, erteleme maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak

Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

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