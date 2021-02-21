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Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı

Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.
Hatayspor Erzurum deplasmanından 3 puan çıkardı

Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

İlk yarı
Süper Lig'in 26. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Aabid'in arka direğe havalandırdığı topa Katranis kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada serbest vuruşu kullanan Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası içine havalandırdığı topta Ricardo Gomes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.

33. dakikada sol kanattan Novikovas'ın ortasında arka direkte Boumal topa dokundu ve kaleci yakın mesafeden yaptığı müdahale ile gole izin vermedi.

43. dakikada gelişen atakta ceza sahası içine sarkan Boupendza'nın vuruşunda top kaleci Szumski'den döndü.

45+2. dakikada ceza sahası önünde Novikovas'ın vuruşunda kaleci Munir topu kontrol etti.

45+3. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Diouf, Teikeu'dan seken topu almak isterken bu oyuncunun müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasının gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diouf meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı
47. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahada 10 kişi kaldı. Kısa kalan geri pasa hareketlenen ve kale sahasını terk eden kaleci Szumski'nin müdahalesiyle Boupendza ceza sahası dışında yerde kaldı. Hakem Serkan Tokat, Szumski'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

51. dakikada konuk ekip farkı üçe çıkardı. Boupendza, kullandığı serbest vuruşunda meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluştu: 0-3.

57. dakikada Akintola'nın pasıyla ceza sahasına sokulan Diouf, kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş ile karşı karşıya kaldı ve vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda kaleci gole izin vermedi.

68. dakikada Chahechouhe'nin ceza sahası içine taşıdığı topla buluşan Rahman Buğra Çağıran, sert vurdu ancak top kaleci Munir'de kaldı.

71. dakikada sol kanattan Kone'nin ortasında Akintola'nın topa kafa vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ Bakırbaş topu kornere çeldi.

73. dakikada sol kanatta Boupendza'nın gönderdiği topla buluşan Akintola'nın vuruşunda kaleci Mehmet Göktuğ Bakırtaş topu çıkarmayı başardı.

90+3. dakikada ev sahibi gol buldu. Chahechouhe'nin sol kanattan ortasında altıpas önünde topa dokunan Oltan Karakullukçu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

Karşılaşma konuk ekibin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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