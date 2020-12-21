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Hatayspor galibiyet serisi hedefliyor

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde dış saha maçlarında ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Hatayspor galibiyet serisi hedefliyor

Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 21 puanla 6. sıraya yerleşti.

Deplasman maçlarında istediğini alamayan bordo-beyazlılar hafta sonu karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek, ligde 2. deplasman maçını kazandı.

Bu maç öncesinde çıktığı 5 deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayan Hatayspor, İzmir temsilcisini evinde Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Hatay temsilcisi, Göztepe'ye penaltıdan attığı gol de bu sezon penaltıdan attığı ilk golü oldu.

Bordo-beyazlılar deplasman maçlarında kalesinde 11 gol görürken, rakiplerine ise sadece 2 gol atabildi.

Atakaş Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde sahalarında gösterdikleri başarıyı istedikleri gibi dış sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Deplasman maçlarında başarılı olmak için teknik heyet ve futbolcuların gereğini yapacağını belirten Vardı, "Biz hiçbir nedenin arkasına sığınmadan bu suçu kendimizde biliyoruz. En kısa zamanda bunları çözecek teknik çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Transfer sezonumuz önümüzdeki ay açılıyor. Eksiklerimizi görüp transferlerimizi gerçekleştirdikten sonra iç sahadaki başarılarımızı dış sahada da sürdürmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Göztepe maçında aldıkları galibiyetin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Vardı, bu galibiyetle seri yakalamak istediklerini kaydetti.

"Hatayspor alnının teriyle güçlü bir şekilde sezonu bitirecektir"
Hedeflerinin Süper Lig'de kalıcı olmak olduğunu aktaran Vardı, şöyle devam etti:

"53 yıldan sonra ilk defa Süper Lig'e çıkmışız. Çıkar çıkmaz koronavirüs illetiyle karşılaşmışız, 17 futbolcumuz koronavirüse yakalanmış, bunların tamamı bir arada maç ve antrenman yapamamış, 1 ay top oynayamamıştı. Ondan sonra da hızlı ve tempolu bir şekilde savaşa girmişiz. Yara bere içinde kalabiliriz. Bir yerlerimiz kırılabilir, dökülebilir ama Atakaş Hatayspor alnının teriyle güçlü bir şekilde sezonu bitirecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Vardı, iç saha maçlarında yenilmediklerini ve bu seriyi de önümüzdeki hafta Trabzonspor karşısında da sürdürmek istediklerini kaydetti.

- Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek dış saha maçlarında ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmek istiyor
- Basın sözcüsü Rahmi Vardı:
"Eksiklerimizi görüp transferlerimizi gerçekleştirdikten sonra iç sahadaki başarılarımızı dış sahada da sürdürmeyi planlıyoruz"

Kaynak: Haber Kaynağı
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