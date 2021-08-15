Hatayspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ilk haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

"Daha yolun başındayız eksikliklerimiz var"

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Maalesef bugün çok tutuk bir futbol sergiledik." dedi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında bugün ilk defa kendi yeni stadları ve uzun süre sonra taraftarlarının önünde oynadıkları maçta galip gelmek istediklerini belirtti.

Maç öncesi tüm hazırlıklarının galibiyete yönelik olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Maçta açıkçası çok galip gelmek istiyorduk. Maç öncesi bütün hazırlıklarımız da galibiyete yönelikti. İstediğimiz şekilde oyuna başlayamadık. İlk yarı özellikle orta sahada rakibe çok rahat bir şekilde pas yapmasını sağladık. Hem top bizdeyken hem top rakipteyken çok doğru pozisyon alamadık. Özellikle oynadığımız 3 hazırlık maçını kıyaslarsak maalesef bugün çok tutuk bir futbol sergiledik. Bunun nedeni de açıkçası acaba oyuncularımızın bu galibiyet arzusundan oluşan stresten mi, oyuna iyi başlayamama nedeninden mi bir türlü oyuna giremedik. Tabi golü yedikten sonra tamamen oyuncularımız açıkçası stres ortamına girdi. İstediğimiz şekilde ilk yarıyı değerlendiremedik."

Erdoğan, ikinci yarı oyunsal değişikliklerle daha önde istedikleri şekilde top tutan, pas yapan ve kenarlardan hücumu denediklerini kaydetti.

İkinci yarı sürekli gol arayışı içinde olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Daha çok üçüncü bölgede çoğalan bir Hatayspor izlettirdik. Haklı bir beraberliği yakaladık. Ondan sonra ikinci golü de aradık açıkçası. Daha yolun başındayız eksikliklerimiz var. Bunları inşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda tamamlayıp alıştırdığımız, taraftarlarımıza izlettirdiğimiz, Türk futboluna da geçen sene izlettiğimiz keyifli daha çok hücuma oynayan, daha çok pozisyona giren bir Hatayspor yaratmak istiyoruz. Biz buradan ders çıkaracağız. Eksikliklerimizi tespit edeceğiz. Ona yönelik çalışma yapıp inşallah önümüzdeki maça daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız."

Boupendza'nın transferi

Gazetecilerin, oyuncuları Aaron Boupendza'nın transfer çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Aldığım bilgiye göre Boupendza'nın transferi sözlü olarak bitti. Kendisinin bir anlaşma olayı vardı o da bugün okeylendi. Onun için kadroya almadık. Çünkü transfer olma ihtimali bitti olarak gördüğümüz için hem kendi menajerlerinin hem karşı kulübün koruma amaçlı, sakatlıktan öyle bir ricası oldu. Onun için bugün kendisini aramızda görmedik. " şeklinde konuştu.

"Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz, umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz"

Kasımpaşa teknik sorumlusu Ekrem Örenç, buraya puan ya da puanlar almak için geldiklerini söyledi.

Hatayspor'un ilk yarıya iyi başladığını, ikinci yarı oyunu dengelediklerini belirten Örenç, mükemmel frikik golüyle öne geçtiklerini anımsattı.

Hatayspor'un ikinci yarıya da iyi başladığını dile getiren Örenç, "Hatayspor 60'tan sonra son çırpınışlarını verdi diyebilirim. Onlarda o arada golü bulunca oyun dengeli bir şekilde gitti. Sonuçta her iki takımda birer puanla ayrılmak zorunda kaldı. Biz 3 puan almak için gelmiştik ama bundan böyle Kasımpaşa güzel futbol oynamak ister. Biz bu sene ilk 8'i hedefliyoruz. Umarım umut ettiğimiz yerde bitiririz." ifadelerini kullandı.

İlk yarı

13. dakikada Hatayspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Adekugbe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Louis'ten önce savunma uzaklaştırdı.

18. dakikada konuk ekip öne geçti. Kasımpaşa’nın ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşurdu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası önünde topu önünde bulan Louis'in şutu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Erdoğan'ın şutunda top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada Riberiou'nun pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kamara'nın şutunu kaleci Harun Tekin, kornere çeldi.

58. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Kamara'nın rakibini çalımlayarak ceza sahası içinden çektiği şut auta gitti.

72. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Louis'İn ceza sahası içinde verdiği topuk pasında topla buluşan Lobjanidze'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.