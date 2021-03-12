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Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
Hatayspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Çaykur Didi Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligin 29. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a yenilen Hatayspor, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 46 puan toplayarak 6. sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor ise 6 galibiyet, 10 beraberlik, 11 yenilgi ve 28 puanla sıralamanın 17'inci basamağında bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Selim Ilgaz kadroda yer almazken, Youssouf Kone ve Yusuf Abdioğlu ise kart cezaları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında
Hatayspor'da yarın oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mesut Çaytemel, Isaac Sackey, Mame Diouf ve Alexandros Katranis yarın oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde Galatasaray maçında cezalı duruma düşecek.

Atakaş Hatayspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın kentteki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye gidecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı.

Bülent Uygun yeni takımı ile ilk maçına çıkacak
Yeşil-mavili ekipte Sumudica'nın görevi bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Bülent Uygun, yeni takımı ile ilk maçına çıkacak.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile Kayseri deplasmanına götürülmeyen Moroziuk'un ise kadroda yer alması bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart ceza sınırında bulunan Tunay Torun, kart görmesi halinde Galatasaray mücadelesinde görev alamayacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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