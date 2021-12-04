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Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Hatayspor yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Bordo-beyazlılar, ligde oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 26 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ligde 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgisi bulunan Medipol Başakşehir ise 22 puanla 6. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalıları Ruben Ribeiro ile kaleciler Abdullah Yiğiter ve Yavuz Buğra Boyar yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları süren Onur Ergün, Sadık Baş, Bülent Cevahir ile Burak Can Çamoğlu'nun ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

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