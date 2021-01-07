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Hatayspor’dan kaleci Münir açıklaması

Atakaş Hatayspor Kulübü, Gençlerbirliği maçında kaleci Münir'in rakip oyuncuya tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışında kaldığı pozisyonla ilgili bir açıklama yaptı.
Hatayspor’dan kaleci Münir açıklaması

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci Munir'in 44'üncü dakikada Gençlerbirliği oyuncusuna yerdeyken boğazına tekme attığı olayla ilgili, gündeme bu şekilde dile gelmekten üzüntü duyulduğu ifade edildi.

"MUNİR, HAREKETİ BİLEREK YAPMADI"

Kaleci Munir'in o pozisyonda hemen ayağa kalkıp kontra atak yaratma çabasında olduğu ifade edilen açıklamada, "Süper Lig'in 17’nci haftasında oynadığımız Gençlerbirliği maçında, geleneklerimizde ve kültürümüzde asla yeri olmayan, tarihimizde ilk defa karşılaştığımız bir olay yaşadık. Kalecimiz Munir Mohand Mohamedi'nin rakip oyuncuya yaptığı hareket, bir bütün olarak Atakaş Hatayspor'umuzu derinden etkilemiş ve üzmüştür. Kalecimiz Munir'in temiz geçmişi, takım içindeki uyumu ve doğru ilerleyen ikili ilişkileri göz önüne alındığında, Munir'in bu hareketi bilerek yapmadığı anlaşılacaktır. Munir Mohand Mohamedi, yaptığı hareketin kasıtlı olmadığını, hızlı bir şekilde kontra atak yaratabilme düşüncesi ile bir an önce ayağa kalkmaya çalıştığını, rakip futbolcuyu son anda fark ettiğini ve ayağını geri çektiğini, profesyonel kariyeri boyunca topu iki eliyle kavradığı pozisyonlarda yerden bu şekilde kalktığını görüntüleriyle birlikte savunmasında beyan etmiştir" denildi.

"SPOR KAMUOYUNDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Hatayspor'un rakibine her zaman saygı duyduğu dile getirilen açıklamada, "Kulübümüz, kurulduğu yıldan itibaren Hatay şehrine yakışır şekilde davranmış, rakibine her zaman saygı duymuş, centilmence mücadele etmiş ve bu ilkelerle spor kamuoyunun takdirini kazanmıştır. Atakaş Hatayspor olarak centilmenlik dışı herhangi bir olayın yaşanmaması için her türlü önlemi alacağımızı kamuoyuna bildirir, böyle bir olayla gündeme geldiğimiz için spor kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

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