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Hatayspor'un gözü Avrupa kupalarında

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Vardı, "Sivas'tan da 3 puanla dönüp yenilmezlik serimizi sürdürerek şehrimizi ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz." dedi.
Hatayspor'un gözü Avrupa kupalarında

Süper Lig'deki ilk sezonunda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Atakaş Hatayspor, ligin geride kalan bölümünde de üst sıralarda yer alıp Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etmeyi hedefliyor.

Ligde 28. hafta öncesinde 45 puanı bulunan Hatayspor; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 5. sırada bulunuyor.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftarları mutlu edecek şekilde ligi en iyi yerde bitirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Ligde son 4 maçtır yakaladıkları yenilmezlik serisini yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında da sürdürmek istediklerini ifade eden Vardı, şöyle konuştu:

"Atakaş Hatayspor hedeflerini istikrarlı bir şekilde devam ettirecek. Önümüzde Sivasspor maçı var, zor bir deplasman olacak. Biz Sivas'ta da 3 puan alarak döneceğimizi ümit ediyoruz. Bütün çalışmalarımız bununla alakalı. Hocalarımız bunla ilgili çalışmalarını da bitirdi. Sivas'tan da 3 puanla dönüp yenilmezlik serimizi sürdürerek şehrimizi ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Takımımız Süper Lig'e çıktığı günden bu güne istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Bugün 27 haftada aldığımız 45 puanla 5. sıradayız. Bu çıkışımızı sürdüreceğiz. Hem deplasmanda hem evimizde istikrarımızı devam ettireceğiz. Ligi ilk 10'da bitirme hedefimiz devam ediyor. Ayrıca Avrupa kupasını da zorlamaya gayret edeceğiz."

"Hatayspor bu istikrarla başarılarını Avrupa'da ve Türkiye'de devam ettirsin"
Rahmi Vardı, Atakaş Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı ilk günden bu yana lige bir güzellik ve hoşgörü getirdiğini söyledi.

Futbolseverlerin Hatayspor'un futbolundan mutlu ve memnun olduğunu aktaran Vardı, "İstiyoruz ki Hatayspor bu istikrarla başarılarını Avrupa'da ve Türkiye'de devam ettirsin. Ortaya çıkmayı bekleyen futbolcularımızı da gün yüzüne çıkarıp Türkiye'nin ve dünyanın oyun seyrine sunma planlarımız var." diye konuştu.

Vardı, teknik direktör Ömer Erdoğan ve ekibinin sözleşmelerini 2 yıl daha uzattıklarını belirterek, takımda çok güzel bir senkron yakaladıklarını sözlerine ekledi.

Son 4 maç 3 galibiyet, 1 beraberlik
Süper Lig'de son mağlubiyetini 23. haftada evinde Fenerbahçe karşında 2-1'lik skorla alan Hatayspor, sonraki 4 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlı ekip ligde oynadığı son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Atakaş Hatayspor ligde 24. haftada Kasımpaşa'yı 4-1, 26. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1, 27. haftada MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerken 25. haftada Aytemiz Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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