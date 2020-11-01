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Hatayspor'un konuğu Sivasspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.
Hatayspor'un konuğu Sivasspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.

Ligdeki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-beyazlı takım 7 puan elde etti.

Sivasspor hazırlıklarını bugün tamamlayacak
Öte yandan karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra Hatay'a gidecek. 

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekibin, 7 puanı bulunuyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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