Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı.
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve en son Fatih Karagümrük'te görev yapan Ömer Erdoğan getirildi.
TFF 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı.
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve en son Fatih Karagümrük'te görev yapan Ömer Erdoğan getirildi.
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