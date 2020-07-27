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Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'da, teknik direktör Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve Ömer Erdoğan getirildi.
Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

TFF 1. Lig'de sezonu lider tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'la prensipte anlaştı.

Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'tan boşalan göreve en son Fatih Karagümrük'te görev yapan Ömer Erdoğan getirildi.

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