Hatay'ta beraberlik

Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı.

3. dakikadaki Hatayspor atağında sağ kanattan ceza sahasına giren Rayane, topu Sackey'e bıraktı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Rayane'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasına, altıpas içinde yükselen Akintole'nin kafa vuruşunda top auta gitti.

12. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde tehlikeyi uzaklaştırmaya çalışan Diouf'un ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak Hatayspor ağlarına gitti: 0-1.

35. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikadaki Atakaş Hatayspor atağında Burak Can Çamoğlu'nun uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, topu taca atarak tehlikenin büyümesini önledi.

64. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Baiano'nun düşürülmesi sonrası kazanılan serbest atışı sağ kanatta ceza sahası dışından kullanan Boldrin, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı. Rayane'nin uzun pasında kalesini terk eden Gökhan Akkan, ceza sahası çizgisi üzerinde topu kafayla uzaklaştırmaya çalışırken, ıskaladı. Pozisyonu takip eden Boupendza, bu hatayı iyi değerlendirerek meşin yuvanlağı boş kaleye gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.