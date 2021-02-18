Hatice Cengiz, nişanlısı Kaşıkçı'nın cinayetinin aydınlatılması konusunda Biden yönetiminden ümitli

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanlığı’na Joe Biden’ın seçilmesinin ardından, cinayet emrini kimin verdiğinin ortaya çıkması konusunda ümitli olduğunu belirtti.

Norveç devlet yayıncısı NRK ve Danimarka Gazetesi Jyllands-Posten’a yazılı açıklamada bulunan öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün yeni direktörü Avril Haines’in, CIA’nın cinayetle ilgili raporunu yayınlayacağına inandığını kaydetti.

Basında çıkan, eski ABD Başkan Donald Trump’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Kongre incelemesinden "kurtardığını" söylediği yönündeki iddialara atıfta bulunan Cengiz, ülkenin yeni başkanı Biden'ın, suçluları sorumlu tutma ve "Amerikan değerlerini" geliştirme hedefinin arkasında duracağı konusunda kendisinin iyimser olduğunu vurguladı.

Cengiz, "Gerçeği öğrenelim ve sonra sonuçlarını görelim. ABD hangi tarafın arkasında? Katillerin tarafında mı? Ya da Suudi Arabistan rejiminin baskısından korkarak yaşayan Cemal ve onun gibilerin yanında mı?" ifadelerini kullandı.

Cinayetin sorumlusunu ortaya çıkarabilmek için dünyanın dört bir yanındaki politikacılarla ve liderlerle görüştüğünü aktaran Cengiz, "okların, Suudi Arabistan'ın güçlü Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı gösterdiğini" belirtti.

Cengiz, "Gerçeği bilenler doğruyu söylemeli. ABD gerçeği biliyor. Amerikalılar cinayet emrini kimin verdiğini ve katilleri kimin gönderdiğini biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili Brian Fogel’in hazırladığı "The Dissident" belgeselini Netflix, Amazon Prime Video ve diğer büyük uluslararası dijital yayın platformlarının yayınlamak istememesini yorumlayan Cengiz, "Kararları kimin verdiğini bilmiyorum ama bunların ardında önemli ekonomik ve ticari çıkarlar olduğunu biliyorum. Yine de herkesi belgeseli kiralayabileceği ve izleyebileceği bir yerde izlemeye teşvik ediyorum." diye konuştu.

Kaşıkçı cinayeti

Evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan bir daha haber alınamamıştı. Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıktı ancak cesedinin nerede olduğu konusu bir türlü netlik kazanamadı.

Amerikan Washington Post gazetesi, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Kaşıkçı cinayetinin emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığını yazmıştı.