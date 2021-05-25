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Hatice Levent: Kızımın sesine ve kokusuna hasretim

Diyarbakır annelerinden Hatice Levent, "HDP ve PKK'lılara sesleniyorum. Çocuklarımızı bırakın. Kendi çocuklarını götürsünler. Kızımın sesine ve kokusuna hasretim. Çocuklarımızı bırakın. Yeter artık. Yavrumun anne deyişini özledim." dedi.
Hatice Levent: Kızımın sesine ve kokusuna hasretim

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 631'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, evladını alıncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

HDP'lilerin kızını kandırarak PKK'ya teslim ettiğini belirten Levent, evladını çok özlediğini kaydetti.

Evladından 7 yıldır haber alamadığını dile getiren Levent, "HDP ve PKK'lılara sesleniyorum. Çocuklarımızı bırakın. Kendi çocuklarını götürsünler. Kızımın sesine ve kokusuna hasretim. Çocuklarımızı bırakın. Yeter artık. Yavrumun anne deyişini özledim." dedi.

Levent, kızına terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Ne olur beni görüyorsan duyuyorsan arkadaşlarınla kaç. Tüm arkadaşlarınızla beraber gelin, sizi çok özledik." diye konuştu.

Baba Necmettin Biçer de kızı Gülcan'ın 6 yıl önce kandırılarak, dağa götürüldüğünü belirtti.

Kızı için HDP İl Başkanlığı önünden ayrılmayacağını aktaran Biçer, eylemi sonuna kadar sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Çocuklarını HDP'den istediklerini anlatan Biçer, HDP'nin beynini yıkadığı evladını terör örgütü PKK'ya verdiğini ifade etti.

Kızının teslim olmasını isteyen Biçer, "Gelin, güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz büyüktür. Korkmayın, çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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