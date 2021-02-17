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Hatice'nin katiline müebbet hapis

Antalya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Hatice Şimşek'i (30) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gökhan Çınar (32), ömür boyu hapse mahkum edildi. Pişmanlık duymaması nedeniyle sanığın cezasında indirim yapılmadı.
Hatice'nin katiline müebbet hapis

Olay, geçen yıl 2 Ağustos'ta Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 798 Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Gökhan Çınar, polisi arayarak birlikte yaşadığı Hatice Şimşek'in hareketsiz yattığını söyledi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli görülen ölümün ardından bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri istendi. Bu sırada sorgulanan Gökhan Çınar'ın evin balkonuna çıkarak sık sık gözyaşı döktüğü görüldü.

Şüphe üzerine kelepçelenerek gözaltına alınan Gökhan Çınar'ın 11 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Çınar'ın ilk ifadesinde, “Alkol almıştık. Gece kavga ettik ve dövdüm. Sonra uyuduk, uyandığımda öldüğünü anladım. Ardından bir yakınımı, daha sonra da polisi aradım" dediği öğrenildi.

Polis Gökhan Çınar ile olay gecesi aynı evde olan kız kardeşi Ü.Ç. ve sevgilisi S.A.'yı da gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Gökhan Çınar ve Ü.Ç. 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, S.A. ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ü.Ç., tutukluluğa yapılan itirazdan bir hafta sonra tahliye edildi.

Gökhan Çınar dün dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Çınar, bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, tutuksuz sanıklar Ü.Ç., S.A, şikayetçiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan Gökhan Çınar, beraatine karar verilmesini talep ederek, "Hatice'yi seviyordum, sevdiğim insanın acısını yaşıyorum. Saçının teline zarar gelmesinden korkan biriydim" dedi. Diğer sanıklar ise suçlamaları reddederek, beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çınar'ı 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın pişmanlık duymaması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanmamasına karar verdi. Tutuksuz iki sanığın ise beraatine karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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