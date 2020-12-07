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Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

ŞANLIURFA’da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan Hatice Aşan'ın (15) kopan eli, 9 saat süren başarılı bir operasyonla yerine dikildi.
Hatice'nin kopan eli ameliyatla yerine dikildi

Şanlıurfa’da traktör tekeri ve halat arasına sıkışan sağ eli kopan Hatice Aşan, yakınları tarafından eliyle birlikte Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Acilde ilk müdahalesi yapılan Aşan'ın kopan eli, El Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Numan Atılgan tarafından gerçekleştirilen ve 9 saat süren ameliyat sonrası bilek seviyesine başarılı bir şekilde dikildi.

Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirten Opr. Dr. Atılgan, "Hastanın elini diktik. Bu tür yaralanmalarda ilk 6 saat çok önemli. Hastamız ameliyat sonrası 7 gün yoğun bakımda takip edildi. Takiplerinde elin dolaşımında problem yaşamadık ve 10'uncu günde fizik tedaviye başladık. Tam fonksiyonel bir el elde etmeyi amaçladığımız hastamızı, sıkı bir fizik tedavi programıyla taburcu etmeyi planlıyoruz. Hastanemizde el cerrahisi olarak uzuv kayıplarında etkin ve hızlı şekilde bölgemizde hizmet vermeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Kopan eli ameliyatla yerine dikilen Hatice Aşan, olay anını anlatıp bir an önce sağlığına kavuşmak isteğini dile getirerek doktorlara teşekkür etti.

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